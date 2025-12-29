إعلان

تراجع سعر الفائدة على أذون الخزانة بالدولار 0.25% في عطاء البنك المركزي اليوم

كتب : منال المصري

04:11 م 29/12/2025

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

تراجع سعر الفائدة على أذون الخزانة ذات أجل عام المقومة بالدولار في عطاء البنك المركزي المصري اليوم بنسبة 0.25% إلى 3.5% بدلا من 3.75% بالعطاء السابق.
باع البنك المركزي المصري في عطاء اليوم الاثنين، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة أجل سنة بقيمة 817 مليون دولار في سادس عطاء له خلال 2025 بأكثر من المستهدف 17 مليون دولار والبالغ 800 مليون دولار.

خفض سعر الفائدة جاء بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في اجتماعه الأخير 0.25%.

ووصلت طلبات المستثمرين لشراء أذون خزانة بالدولار اليوم نحو 937 مليون دولار.

قبل عطاء اليوم باع المركزي بأكثر من 5 مليارات دولار أذون خزانة أجل عام خلال العام الحالي على 5 مرات تزامنا مع استحقاق آجالها.

