ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 16-11-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.72 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و55.06 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.

بنك مصر: 54.72 جنيه للشراء بزيادة 9 قروش، و55.06 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

بنك القاهرة: 54.72 جنيه للشراء، بزيادة 13 قروش، و55.06 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 54.72 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و55.06 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 54.71 جنيه للشراء، بزيادة 7 قروش، و54.07 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.