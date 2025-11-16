إعلان

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:05 ص 16/11/2025

سعر اليورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 16-11-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.72 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و55.06 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.

بنك مصر: 54.72 جنيه للشراء بزيادة 9 قروش، و55.06 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

بنك القاهرة: 54.72 جنيه للشراء، بزيادة 13 قروش، و55.06 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 54.72 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و55.06 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 54.71 جنيه للشراء، بزيادة 7 قروش، و54.07 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر اليورو ارتفاع سعر اليورو البنك الأهلي المصري بنك مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد
التقديم اليوم.. شروط حجز شقق ديارنا وظلال