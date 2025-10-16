إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

10:45 ص 16/10/2025

الريال السعودي

انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الخميس 16-10-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.64 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.65 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.65 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.68 جنيه للشراء بتراجع قرش، و12.71 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

البنك التجاري الدولي: 12.67 جنيه للشراء ، و12.72 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع

