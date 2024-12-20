ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال أسبوع في 5 بنوك

كتبت- أية محمد:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، بتعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس قبل الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي: 13.49 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و13.54 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك مصر: 13.49 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 13.54 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.51 جنيه للشراء، و 13.55 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.52 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.49 جنيه للشراء بزيادة 6 قروش، و 13.55 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.