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ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الأحد في 5 بنوك

11:16 ص الأحد 03 نوفمبر 2024

الريال السعودي

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 12.99 جنيه للشراء، و13.05 جنيها للبيع بارتفاع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.99 جنيه للشراء، و 13.05 جنيه للبيع بارتفاع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13 جنيها للشراء بارتفاع 3 قروش، و 13.04 جنيهًا للبيع بارتفاع 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.01 جنيه للشراء بارتفاع 6 قروش، و 13.04 جنيه للبيع بارتفاع 5 قروش.

بنك القاهرة: 12.99 جنيه للشراء، و 13.05 جنيه للبيع، بارتفاع 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي البنك الأهلي
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