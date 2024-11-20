هل ترتفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل؟.. خبير يجيب

كتبت -داليا الظنيني:

أكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تحريك أسعار المنتجات البترولية سيؤثر على معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "فاتن عبدالمعبود "، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام الجاري 2025.

لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تتجه لـ تثبيت معدلات الفائدة

وأشار إلى أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%.

وأوضح أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج من خلال إمكانية التحويل بشكل لحظي، مبينا أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي.

وتوقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.

وأوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.

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