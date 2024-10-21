سعر الريال السعودي يتراجع مقابل الجنيه اليوم الاثنين في 5 بنوك
كتبت- أمنية عاصم:
تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها بنهاية تعاملات أمس الاحد، وفق بيانات أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 12.89 جنيه، 12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 12.89 جنيه للشراء، 12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.92 جنيه للشراء، 12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.92 جنيه للشراء، و 12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.89 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.
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