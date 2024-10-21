سعر الريال السعودي يتراجع مقابل الجنيه اليوم الاثنين في 5 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها بنهاية تعاملات أمس الاحد، وفق بيانات أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 12.89 جنيه، 12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.89 جنيه للشراء، 12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.92 جنيه للشراء، 12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.92 جنيه للشراء، و 12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.89 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.