الرئيسية أخبار مصراوى TV بعد 8 أيام من الحرب.. هل انهار النظام الإيراني أمام الضربات الأمريكية الإسرائيلية؟ كتب : مصراوي 03:44 م 08/03/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا الحرب هل انهار النظام الإيراني الضربات الأمريكية الإسرائيلية إيران الولايات المتحدة إسرائيل التطورات الإقليمية أخبار ذات صلة "مين الأقرب ليها؟".. عكاشة يشرح لماذا لم تستهدف إيران القواعد الأمريكية أخبار توفيق عكاشة يعلق على رد الخليج المحتمل على إيران: "الهجوم خير وسيلة للدفاع" أخبار أين روسيا والصين من الحرب في إيران؟.. توفيق عكاشة يرد: "ولا حد هيسمع حسهم" أخبار بعد تصاعد الأحداث.. رسالة مهمة من شيخ الأزهر للعرب والمسلمين أخبار