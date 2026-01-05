إعلان

النائبة ريهام فاروق: قضايا المرأة والشباب على رأس أولوياتي

كتب : مصراوي

12:51 م 05/01/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ريهام فاروق قضايا المرأة قضايا الشباب البرلمان المصري تمكين المرأة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

معلومات عن الفنانة إيمان الزيدي بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف
زووم

معلومات عن الفنانة إيمان الزيدي بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف
"عطل في محركات الطائرة".. رحمة عصام تكشف تفاصيل جديدة عن لحظات الذعر في
زووم

"عطل في محركات الطائرة".. رحمة عصام تكشف تفاصيل جديدة عن لحظات الذعر في
دوي انفجار يثير الذعر في أكتوبر.. والأمن يحسم الجدل
حوادث وقضايا

دوي انفجار يثير الذعر في أكتوبر.. والأمن يحسم الجدل
احذر عند الشراء.. شركات موبايل تلجأ لـ4 حيل بسبب أزمة المكونات
أجهزة متنوعة

احذر عند الشراء.. شركات موبايل تلجأ لـ4 حيل بسبب أزمة المكونات
قبل صدام اليوم.. ماذا توقع القط نيمبوس لمباراة مصر وبنين؟
رياضة عربية وعالمية

قبل صدام اليوم.. ماذا توقع القط نيمبوس لمباراة مصر وبنين؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس
إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟