تراجع حدة التوتر مع إيران.. ترامب يجمّد خطط الضربة العسكرية مؤقتا وسط تحذيرات دولية
كتب : مصراوي
إعلان
كتب : مصراوي
فيديو قد يعجبك
إعلان
"سيكافئنا الله في بطولة أخرى".. تريزيجيه يعتذر للجماهير بعد الهزيمة من
"سؤالك مش محترم".. حسام حسن ينفعل على صحفي مغربي قبل مباراة نيجيريا
حسام حسن: أعتقد الجماهير المصرية سعيدة لأنها تمتلك منتخبا قويا
"نجري محادثات معه".. سلوت يتحدث عن محمد صلاح بعد خسارة أمم أفريقيا
"كان سيئا للغاية".. لاعب منتخب نيجيريا ينتقد حكم مباراة المغرب
أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية
إعلان