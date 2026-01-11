الرئيسية أخبار مصراوى TV بعد فوزه على كوت ديفوار.. منتخب الفراعنة ينهي أسطورة "القط نيمبوس" عراف التوقعات كتب : مصراوي 04:04 م 11/01/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا منتخب مصر الفوز على كوت ديفوار كأس أمم أفريقيا القطة نيمبوس عراف التوقعات أخبار ذات صلة "مبحبش أتكلم".. رد فعل مصطفى شوبير بعد طلب الصحفيين إجراء مقابلة معه أخبار تحية خاصة بين تريزيجيه والصحفيين عقب نهاية مباراة مصر وكوت ديفوار أخبار محمد هاني: الوصول لنصف النهائي أمم أفريقيا أمر طبيعي.. وهدفنا التتويج بأمم أخبار لقطة طريفة من إمام عاشور ومصطفى محمد مع الصحفيين بعد نهاية مباراة كوت ديفوار أخبار