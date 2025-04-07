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عدس ومشاوي وشاي بالنعناع: هكذا استقبل السيسي ماكرون في خان الخليلي

08:00 م الإثنين 07 أبريل 2025

السيسي وخان الخليل

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