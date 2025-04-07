الرئيسية أخبار مصراوى TV عدس ومشاوي وشاي بالنعناع: هكذا استقبل السيسي ماكرون في خان الخليلي 08:00 م الإثنين 07 أبريل 2025 السيسي وخان الخليل تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا ماكرون السيسي زيارة ماكرون لمصر تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: كامل الوزير يشرح للسيسي وماكرون: إزاي عدلي منصور بقت محطة عالمية الخبر التالى: كامل الوزير يشرح للسيسي وماكرون: إزاي عدلي منصور بقت محطة عالمية