إسرائيل وحماس ترقب لمصير صفقة الأسرى بوساطة مصرية

الرئيسية أخبار مصراوى TV إسرائيل وحماس ترقب لمصير صفقة الأسرى بوساطة مصرية 07:00 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث حماس لسطين زة سرائلي سرائيل تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: أول فيديو يرصد حادث "قهوة أسوان" كاملا بمصر الجديدة و أحكام قضائية بشأن محالات إيجار "حمص" الأخبار المتعلقة نيويورك تايمز تكشف ...توسع عسكري إسرائيلي واسع في غزة أخبار الاحتلال يقتلع 150 شجرة زيتون شرق بيت لحم أخبار بدعوى ردع المجتمع العربي…الاحتلال يصادر مكبرات صوت المساجد أخبار الحرس الثوري الإيراني .. إسرائيل المهزومة تقود الهجمات في سوريا أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى