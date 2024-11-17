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رصد غامض قبالة الكويت...أجسام طائرة تثير دهشة الكونجرس الأمريكي

10:00 ص الأحد 17 نوفمبر 2024
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أجسام طائرة أمريكا الكونجرس الأمريكي
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