الرئيسية أخبار مصراوى TV في تصريحات مثيرة .. وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض إنشاء دولة فلسطينية 04:00 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث اسرائيل لسطين زة تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: الجمعة السوداء والجمعة الخضراء: أيهما الأنسب لك؟ الأخبار المتعلقة استقالة مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية بعد إقالة جالانت .. اضطرابات أخبار قلق إسرائيلي من تحركات إيرانية قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض أخبار جزائريون في قفص الاتهام .. محاولة التسلل إلى غزة تحت غطاء المساعدات أخبار ترامب وعلاقته بإسرائيل: دعم متجدد أم توازن جديد في الولاية الثانية؟ أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى