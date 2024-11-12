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في تصريحات مثيرة .. وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض إنشاء دولة فلسطينية

04:00 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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اسرائيل لسطين زة
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