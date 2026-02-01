ينظم قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام مهرجان «الحصاد الطلابي»، يومي 11 و12 فبراير، في إطار دعم الإبداع الطلابي وعرض مخرجات العملية التعليمية بصورة تطبيقية ومهنية.

يُعقد المهرجان تحت إشراف الدكتورة شيماء ذو الفقار رئيسة قسم الإذاعة والتلفزيون، وبرعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، الدكتور وسام نصر، القائم بأعمال عميد الكلية.

ويتضمن المهرجان عرض مجموعة متنوعة من المشروعات الطلابية التي تعكس مهارات الطلاب في مجالات الإعلام المعاصر، من بينها الإنتاج الرقمي، والأفلام الوثائقية، والبودكاست، بما يواكب التطورات الحديثة في صناعة المحتوى الإعلامي.

ويشهد المهرجان حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام، بما يتيح للطلاب فرصة التفاعل المهني، والحصول على تقييمات نقدية بناءة تسهم في تطوير مهاراتهم وربط الجانب الأكاديمي بسوق العمل الإعلامي.

ويأتي مهرجان الحصاد الطلابي تأكيدًا على حرص قسم الإذاعة والتلفزيون على دعم الإبداع، وتشجيع التجارب التطبيقية، وإبراز طاقات طلابه في مختلف مجالات العمل الإعلامي.