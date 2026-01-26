كشف الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، أنه تم التقدم بطلب للجهاز المركزي للمحاسبات لتوفير درجات لتعيين أوائل كليات القاهرة والأقاليم، وسيتم فتح باب التعيين، بمجرد توفير هذه الدرجات.

وقال داوود في تصريحات لمصراوي، إنه كان هناك اجتماع بمكتب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بمقر المشيخة، منذ فترة حضره المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم إبلاغه باحتياجات الجامعة لدرجات لتعيين معيدين، خاصة وأن آخر دفعة تم تعيينها هم أوائل 2015.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أن رئيس جهاز التنظيم والإدارة وافق على توفير 35 ألف درجة لتعيين معيدين بجميع الكليات على خمس مراحل بداية من دفعة 2016 وحتى آخر دفعة تخرجت من الجامعة، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح باب التعيين بعد موافقة الجهات المعنية.

وأشار الدكتور سلامة داوود إلى أن قضية تعيين المعيدين بجامعة الأزهر مشكلة متراكمة منذ عدة سنوات، بسبب عدم توفير درجات.

