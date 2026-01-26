إعلان

رئيس جامعة الأزهر لمصراوي: "التنظيم والإدارة" وافق على توفير 35 ألف درجة لتعيين معيدين

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

11:05 م 26/01/2026

الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، أنه تم التقدم بطلب للجهاز المركزي للمحاسبات لتوفير درجات لتعيين أوائل كليات القاهرة والأقاليم، وسيتم فتح باب التعيين، بمجرد توفير هذه الدرجات.

وقال داوود في تصريحات لمصراوي، إنه كان هناك اجتماع بمكتب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بمقر المشيخة، منذ فترة حضره المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم إبلاغه باحتياجات الجامعة لدرجات لتعيين معيدين، خاصة وأن آخر دفعة تم تعيينها هم أوائل 2015.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أن رئيس جهاز التنظيم والإدارة وافق على توفير 35 ألف درجة لتعيين معيدين بجميع الكليات على خمس مراحل بداية من دفعة 2016 وحتى آخر دفعة تخرجت من الجامعة، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح باب التعيين بعد موافقة الجهات المعنية.

وأشار الدكتور سلامة داوود إلى أن قضية تعيين المعيدين بجامعة الأزهر مشكلة متراكمة منذ عدة سنوات، بسبب عدم توفير درجات.

اقرأ أيضًا:
توجد تجاوزات.. بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري.. تعرف عليها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة الأزهر سلامة داود التنظيم والإدارة تعيين المعيدين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
زووم

بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
مصدر يكشف أسباب غياب 6 لاعبين عن قائمة الأهلي أمام وادي دجلة
رياضة محلية

مصدر يكشف أسباب غياب 6 لاعبين عن قائمة الأهلي أمام وادي دجلة
أول ظهور لرمضان صبحي بعد خروجه من محبسه (صورة)
رياضة محلية

أول ظهور لرمضان صبحي بعد خروجه من محبسه (صورة)
عملاق ألمانيا يقتحم سباق التعاقد مع عمر مرموش
رياضة عربية وعالمية

عملاق ألمانيا يقتحم سباق التعاقد مع عمر مرموش
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء
مصراوى TV

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026