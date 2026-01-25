"خيوط من المعز".. مشروع تخرج طلاب فنون تطبيقية يحاكي الملابس التراثية

افتتح قسم الملابس الجاهزة بكلية الفنون التطبيقية جامعة العاصمة، معرض مشروع التخرج (1) لطلاب البكالوريوس للعام الدراسي 2025/2026، تحت عنوان "خيوط من المعز"، بحضور نخبة من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وبحسب بيان، ارتكزت فكرة المعرض على إبراز الهوية المصرية من خلال ريادة الأعمال، مستلهمة جماليات شارع المعز لدين الله الفاطمي، حيث وظّف الطلاب الأزياء التراثية كمصدر إلهام لتصميم ملابس مبتكرة تناسب الإنتاج الكمي، وتواكب اتجاهات الموضة العالمية لصيف 2027.

ويهدف المشروع إلى دعم الاقتصاد المصري عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في صناعة الملابس الجاهزة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي.

نفذ الطلاب كافة المراحل اللازمة لإنتاج الملابس، بدءًا من: دراسة السوق المستهدف، وضع تصور لإنشاء علامة تجارية لتسويق المنتجات، ابتكار التصميمات وإعداد الباترونات، اختيار أفضل الخامات وتقنيات التنفيذ، إعداد كتيب المواصفات الخاص بالمنتج، تجهيز بورتفوليو المصمم وكاتالوج متكامل، إنتاج فيديو دعائي للعلامة التجارية المقترحة.

نال المعرض إعجاب الحضور من حيث وضوح الهدف وعمق الفكرة، إضافة إلى تحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة في التصميمات، وملاءمة الخامات المستخدمة، ودقة التنفيذ، مما يعزز فرص منافسة هذه المنتجات في أسواق الملابس الجاهزة محليًا وعالميًا.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة إن ما قدمه طلاب قسم الملابس الجاهزة اليوم يعكس صورة مشرفة لجامعة العاصمة، ويؤكد أن شبابنا قادر على تحويل التراث المصري إلى قيمة اقتصادية معاصرة، إننا ندعم هذه الطاقات الإبداعية التي تمثل مستقبل الصناعة الوطنية، ونفخر بأن الجامعة تساهم في تخريج جيل واعٍ قادر على المنافسة عالميًا."

وأوضح الدكتور شريف حسن، عميد كلية الفنون التطبيقية أن معرض خيوط من المعز ليس مجرد مشروع تخرج، بل هو نموذج عملي لريادة الأعمال في مجال الأزياء، لقد أثبت طلابنا أن التصميم المبتكر يمكن أن يجمع بين الهوية المصرية ومتطلبات السوق العالمية. أشكر كل من ساهم في هذا العمل المتميز، وأؤكد أن الكلية ستظل داعمة لكل مشروع يسهم في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني.

