أعلن تصنيف ويبومتركس العالمي (Webometrics Ranking of World Universities)، نتائج نسخة يناير لعام 2026 والتي أظهرت إدراج 83 مؤسسة تعليمية مصرية، لتحافظ على زيادة متواصلة بنتائج التصنيف حيث تم إدراج 76 مؤسسة في عام 2022، ثم 78 مؤسسة في عام 2023، ثم 79 مؤسسة في 2024، ثم 81 مؤسسة في نسخة يوليو 2024.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالقفزات النوعية التي تحققها الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، مؤكدًا أن إدراج المؤسسات التعليمية المصرية في تصنيف "ويبومتركس" العالمي لنسخة يناير يأتي استكمالاً لنجاحاتها في تحقيق هذا التواجد القوي داخل التصنيفات الدولية، ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بمبادئها المتمثلة في 'المرجعية الدولية' و'التخصصات البينية"، ويبرهن على قدرتها على المنافسة والتميز، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم البحث العلمي والنشر الدولي وتطوير البنية المعلوماتية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، لترسيخ مكانة مصر كوجهة تعليمية رائدة إقليميًا ودوليًا.

وأشار الوزير إلى أهمية نتائج الجامعات المصرية في تصنيف ويبومتركس العالمي والذي يهتم بتقييم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية وفق مدى حضورها الرقمي وتأثيرها العلمي وانفتاحها البحثي وتميزها الأكاديمي، حيث لم يعد التطوير مجرد تحسين محلي، بل بات يهدف لمواكبة أحدث التوجهات العالمية في التحول الرقمي وتعزيز التواجد على الشبكة العنكبوتية.

وقد ضمت قائمة تصنيف ويبومتركس العالمي في نسخته الأخيرة لأفضل ألف جامعة عالميًا 10 جامعات مصرية وهي: جامعة القاهرة في الترتيب 405 عالميًا، تلتها جامعة الإسكندرية في الترتيب 517 عالميًا، ثم جامعة عين شمس في الترتيب 658 عالميًا، وجامعة المنصورة في الترتيب 662، وجامعة المستقبل في الترتيب 667، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب 849، وجامعة الزقازيق في الترتيب 867، وجامعة الأزهر في الترتيب 879، وجامعة أسيوط في الترتيب 899، وجامعة بنها في الترتيب 917 عالميًا.

كما أدرجت نتائج هذه النسخة من التصنيف جامعة طنطا في الترتيب 1003 عالميًا، وجامعة العاصمة (حلوان سابقا)في الترتيب 1052، وجامعة المنوفية 1138، وجامعة كفر الشيخ في الترتيب 1153، وجامعة المنيا في الترتيب 1161، وجامعة قناة السويس في الترتيب 1215، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الترتيب 1219، وجامعة جنوب الوادي في الترتيب 1282، وجامعة بني سويف في الترتيب 1296، وجامعة الفيوم في الترتيب 1392، وجامعة سوهاج في الترتيب 1401، والجامعة البريطانية في مصر في الترتيب 1477، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في الترتيب 1487، وجامعة أسوان في الترتيب 1517، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في الترتيب 1769، وجامعة دمنهور في الترتيب 1783، والجامعة الألمانية بالقاهرة في الترتيب 1786، وجامعة بورسعيد في الترتيب 1808، وجامعة مدينة السادات في الترتيب 1880، وجامعة دمياط في الترتيب 1887، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في الترتيب 1943 عالميًا.

وشملت النتائج كذلك عددًا من الجامعات المصرية في ترتيب متميز وهي: مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة النيل الأهلية، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة بدر بالقاهرة، وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة فاروس، وجامعة السويس، وجامعة الجلالة، وجامعة حورس، وجامعة مصر الدولية، وجامعة هليوبوليس، وجامعة سيناء، والمعهد التكنولوجي العالي، والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، والجامعة المصرية الروسية، وجامعة النهضة، وجامعة الأهرام الكندية، وجامعة الوادي الجديد، والكلية التكنولوجية العسكرية، وجامعة دراية، وجامعة العريش، والجامعة الفرنسية بمصر، والأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وجامعة نيو جيزة، وجامعة مطروح، والكلية الطبية العسكرية.

وأظهرت النتائج كذلك عدد من المؤسسات التعليمية المصرية في ترتيب متميز ما بين أفضل 5000 جامعة عالميا ليصل إجمالي المؤسسات المصرية المدرجة في التصنيف 83 مؤسسة، تم اختيارها من بين حوالي 32 ألف مؤسسة (جامعة ومعهد) من دول العالم المختلفة.

