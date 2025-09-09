أول توجيهات من رئيس جامعة القاهرة لعميدة أسنان قصر العيني الجديدة

كتب- عمر صبري:

وجّه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة جيرالدين أحمد، التي صدر لها قرار جمهوري بتعيينها عميدًا لكلية طب الأسنان قصر العيني لمدة ثلاث سنوات، بضرورة العمل بروح الفريق والسعي الدائم لتطوير الكلية والنهوض بها على المستويات التعليمية والإدارية والبحثية.

يأتي ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة، وبما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مارس 2023.

وشدد رئيس الجامعة، في بيان رسمي، على أهمية الارتقاء بجميع قطاعات الكلية، والتوسع في إبرام البرامج العلمية المشتركة والمزدوجة مع الجامعات المرموقة ذات التصنيف الدولي المتقدم، والعمل وفقًا لأحدث المعايير الأكاديمية العالمية، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تدعم التميز والإبداع لدى الطلاب.

كما أكد ضرورة تعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع والمشاركة الفاعلة في المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية.

وأوضح "عبد الصادق"، أن المرحلة المقبلة تستلزم وضع رؤية مستقبلية شاملة تسهم في تحقيق جودة العملية التعليمية والبحثية، وتعزيز مكانة الكلية بما يواكب تطلعات الجامعة وخطط الدولة للتنمية المستدامة.

من جانبها، أعربت الدكتورة جيرالدين أحمد، عن اعتزازها بالثقة التي أولتها لها القيادة السياسية ورئاسة الجامعة، مؤكدة التزامها الكامل بتنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة وتوجيهاتها، والعمل بروح الفريق والقيادة المؤسسية مع جميع منتسبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز المكانة الأكاديمية والبحثية للكلية.

