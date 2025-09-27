جامعة المنصورة تطلق مؤتمر الطب البيطري الدولي حول الذكاء الاصطناعي

الدقهلية - رامي محمود:



تستعد جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع النقابة العامة للأطباء البيطريين المصرية، لإطلاق فعاليات المؤتمر الدولي العلمي الثالث عشر لكلية الطب البيطري خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر بمدينة رأس البر، تحت عنوان: "تطوير الطب البيطري من خلال الذكاء الاصطناعي: الاتجاهات الناشئة والفرص المستقبلية".

ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلين من جامعة الدول العربية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، إلى جانب نخبة من عمداء كليات الطب البيطري ونقباء الأطباء البيطريين من مختلف الدول العربية، فضلًا عن خبراء وباحثين من جامعات عالمية مرموقة.



ويناقش المؤتمر أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية في تشخيص الأمراض، وتحسين الثروة الحيوانية، وتعزيز مفهوم "الصحة الواحدة" الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن انعقاد المؤتمر يجسد الدور الريادي لجامعة المنصورة على الساحتين العربية والدولية، ويعزز استراتيجيتها الهادفة إلى دعم البحث العلمي والابتكار، وترسيخ مكانة مصر الأكاديمية عربيًا وإقليميًا وعالميًا.



وأضاف رئيس الجامعة أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة باختيار الذكاء الاصطناعي محورًا رئيسيًا للنقاش، باعتباره أداة استراتيجية لإحداث نقلة نوعية في التعليم البيطري والبحث العلمي، ولتعزيز مفهوم الصحة الواحدة بما يخدم الإنسان والحيوان والبيئة معًا.

أوضحت الدكتورة مها العشماوي، عميد كلية الطب البيطري ورئيس المؤتمر، أن تنظيم هذا الحدث العلمي الدولي يأتي تتويجًا لجهود الكلية في دعم البحث العلمي وتبني الموضوعات المستقبلية المؤثرة، مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل منصة لتبادل الخبرات.



وأضافت الدكتورة مها العشماوي أن المؤتمر معتمد من المجلس الصحي المصري كمؤتمر دولي، ويُحسب له 18 نقطة معتمدة لتجديد مزاولة مهنة الطب البيطري لمن حضر كافة الفعاليات، ما يجعله فرصة لتعزيز التعاون والشراكات العلمية التي تخدم حاضر ومستقبل الطب البيطري محليًا وإقليميًا ودوليًا.