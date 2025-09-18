كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقديم الإلكتروني المباشر أمام طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس WE، ومدرسة تكنولوجيا المعلومات، ممن لم يتم ترشيحهم عبر مكتب التنسيق، للالتحاق بالجامعات التكنولوجية للعام الجامعي 2025 – 2026.

نسبة القبول

خُصصت 5% من إجمالي الأعداد المقبولة بكل جامعة تكنولوجية لطلاب هذه المدارس، فعلى سبيل المثال، إذا استقبلت الجامعة 2000 طالب عبر التنسيق، يضاف 100 طالب من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ليصبح الإجمالي 2100 طالب.

شروط التقديم

- أن يكون الطالب من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو WE أو مدرسة تكنولوجيا المعلومات.

- ألا يكون قد تم ترشيحه مسبقًا عبر مكتب التنسيق للجامعات التكنولوجية.

- لا يجوز إعادة التنسيق للطلاب المقبولين بالفعل بهذه الجامعات.

آلية القبول

- يختار الطالب رغباته إلكترونيًا من 1 حتى 12 رغبة عبر المنصة المخصصة.

- يتم القبول وفقًا لترتيب الرغبات والمجموع حتى استكمال نسبة 5%.

- القبول يتم إلكترونيًا بالكامل دون التقيد بالتوزيع الجغرافي.

خطوات التقديم الإلكتروني

- الدخول على المنصة باستخدام الرقم القومي والرقم السري الموجود باستمارة النجاح.

- المنصة متاحة فقط للطلاب المسجلة بياناتهم مسبقًا لدى الوزارة.

- يمكن تعديل الرغبات حتى نهاية فترة التقديم، وبعدها لا يُسمح بالتعديل.

رابط المنصة: اضغط هنا

يبدأ التقديم من تاريخ نشر البيان ويستمر حتى الثلاثاء 23 سبتمبر 2025.

اقرأ أيضًا:

فتح اشتراكات السكة الحديد للطلاب على 3 أنواع من القطارات - تعرف على الضوابط

4 حالات لا يعاقب عليها القانون حال انتفاء المسئؤلية الطبية

إنتاج 9 ملايين هاتف محمول محليًا.. وزير الاتصالات: سنبدأ التصدير بكميات كبيرة