كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أن اليوم الأحد الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ هو آخر موعد لتلقي أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)، على أن يتم غلق موقع التنسيق الإلكتروني في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأكد المكتب ضرورة التزام الطلاب بسرعة استكمال أوراقهم وتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني قبل انتهاء المدة المحددة، حيث لن يتم مد الفترة بعد هذا الموعد.

ولتسجيل الرغبات اضغط هنا.