وزير التعليم العالي: تنفيذ أنشطة بالتعاون مع الإيسيسكو تتوافق مع رؤية مصر 2030

كتب- عمر صبري:

شارك الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو – الألكسو – الإيسيسكو)، ورئيس المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو في دورته الرابعة عشرة، اليوم الثلاثاء، في الدورة الثالثة للاجتماع التشاوري للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، تحت عنوان "التمويل المبتكر.. اقتصاد مزدهر"، والتي عُقدت في الجمهورية التونسية.

دور منظمة الإيسيسكو في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء

شهد الاجتماع حضور الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، ونور الدين النوري، وزير التربية التونسي، إلى جانب وفود الدول الأعضاء وممثلي المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

وأعرب الدكتور أيمن عاشور، عن شكره لمنظمة الإيسيسكو لعقد هذا الاجتماع الهام، وللجمهورية التونسية على استضافته، مؤكدًا أن المنظمة تلعب دورًا رئيسيًا في توثيق الروابط بين الدول الأعضاء وتعزيز التعاون في مجالات التربية، والعلوم، والثقافة، والاتصال، بما يساهم في ترسيخ دور العالم الإسلامي كمركز للمعرفة والتنمية.

أهداف الاجتماع والتعاون مع رؤية مصر 2030

أكد الوزير أن هذا الاجتماع يهدف إلى إشراك الدول الأعضاء في أنشطة مبتكرة تركز على آليات ناجحة لحشد الموارد والتمويل، مشيرًا إلى أهمية هذه المبادرات التي تدعم تنفيذ مشاريع تتماشى مع رؤية مصر 2030، وأهداف منظمة الإيسيسكو في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الاقتصاد المعرفي.

تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء

أشار رئيس المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو إلى ضرورة تنفيذ أنشطة تعزز التعاون وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء، مما يسهم في إيجاد حلول فعالة لمواجهة التحديات المشتركة.

كلمات المشاركين وتأكيد أهمية اللقاء

في كلمته، رحّب الدكتور سالم بن محمد المالك بالحضور، وشكر الجمهورية التونسية على استضافة الحدث، مؤكدًا أن هذا اللقاء يمثل فرصة هامة لتبادل الأفكار الإبداعية بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مما يحقق أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء في منظمة الإيسيسكو.

حضور بارز من مصر والمنظمات الدولية

شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم، باسم حسن، السفير المصري في تونس، وعبد المحسن شافعي، نائب السفير المصري، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وعضو مصر في المجلس التنفيذي للإيسيسكو، والدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشئون الإيسيسكو، وميشال لوبيشو، ممثل مكتب اليونيسف بتونس، والدكتور دواس تيسير دواس، رئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو، إضافة إلى وفود الدول الأعضاء بالمنظمة وممثلي المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

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