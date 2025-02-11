إنجاز دولى جديد.. "صيدلة القاهرة" تحصل على الاعتماد الدولي من بأمريكا

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الصيدلة على الاعتماد الدولي لبرنامجي فارم دي ، وفارم دي - صيدلة إكلينيكية، من هيئة الاعتماد للتعليم الصيدلي بالولايات المتحدة الأمريكية Accreditation Council for Pharmacy Education ACPE ، وذلك في إطار مواصلة الجامعة انجازاتها التعليمية والأكاديمية والتي تتوافق مع خطتها الإستراتيجية، وتتسق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس ٢٠٢٣.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن حصول برنامجي كلية الصيدلة على الاعتماد الدولي يضعها في مكانة تنافسية عالمية للتميز في التعليم الصيدلي، ويعزز من مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية المرموقة، مشيرًا إلى أن الحصول على الاعتماد الدولي لتلك البرامج جاء بعد تقديم الكلية دراسة ذاتية لهيئة الاعتماد الامريكية ضمنت 26 معيارًا شملت: التخطيط الاستراتيجي، والإدارة والحوكمة، والبرامج الدراسية، وطرق التعليم والتعلم، والتقييم، والممارسة العلمية، والخدمات الطلابية، والتسهيلات، والموارد المادية والبشرية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص جامعة القاهرة علي دعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية بما يتفق مع معايير الجودة العالمية للوصول إلى خريج متميز ينافس في سوق العمل داخليًا وخارجيًا، موجهًا الشكر لأسرة كلية الصيدلة وعلى رأسهم ا.د.غادة عبد الباري عميد الكلية السابق والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة حاليا وا.د.دينا أبو حسين عميد كلية الصيدلة ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى، على جهودهم المثمرة التي قاموا بها للحصول على الاعتماد الدولي لبرنامجي فارم دي وفارم دي - صيدلة إكلينيكية.

ومن جانبها، توجهت الدكتورة غادة عبد الباري القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع بالتهنئة لمنسوبي الجامعة، مؤكدة أن الجامعة ستواصل دعمها لكل كلياتها وبرامجها للحصول على الاعتماد الدولي، بما يعزز التنافسية الدولية، ويتفق مع الخطة الاستراتيجية للجامعة ٢٠٢٥-٢٠٣٠ والمزمع الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.

ومن جانبها قالت د. دينا أبو حسين القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، إن الدراسة الذاتية التي قدمتها الكلية للحصول على الاعتماد الدولي لبرنامجي البكالوريوس فارم دي وفارم دي - صيدلة إكلينيكية، قد أعدها فريق متميز من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية تم تأهليهم من خلال عدة دورات وورش عمل بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، بالإضافة إلى حضورهم لقاءات استشارية عن بُعد مع مكتب خدمات الاعتماد الدولي بالهيئة الأمريكية، مشيرًة إلى أن الفريق استغرق ٩ أشهر في إعداد تلك الدراسة والمستندات الداعمة لها رافقها عقد عدة جلسات مع عميد الكلية والوكلاء ومنسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية ووحدة تقويم الأداء وضمان الجودة.

وأشارت الدكتورة دينا أبو حسين، إلى تنظيم الكلية لقاءات تعريفية بمعايير الدراسة الذاتية لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب البرنامجين، إلى جانب استقبال الكلية تقارير مراجعة وتنظيم ١٠ جلسات عن بُعد مع فريق المراجعين الدوليين وجميع الأطراف المعنية من داخل وخارج الكلية وذلك خلال زيارتهم التي استمرت لمدة ٤ أيام، مشيدًة بالدعم اللامحدود الذي تقدمه إدارة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق لتحقيق التميز المؤسسي وتطبيق معايير الجودة العالمية.

جدير بالذكر، أن كلية الصيدلة حصلت على الاعتماد المؤسسي محليًا من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد ثلاث مرات متتالية، كما حصلت على شهادات الأيزو الدولية في نظم إدارة الجودة والمؤسسات التعليمية، كما فازت بجائزة التميز الحكومي في نسختها الأولي عام 2019، وتحتل المرتبة 64 عالميًا داخل تصنيف QS، وتسعى الكلية خلال الفترة الحالية للحصول على شهادات الأيزو في نظم إدارة البيئة، ونظم إدارة السلامة والصحة المهنية.