القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، تقدم الجامعة في التصنيف الإقليمي لتصبح ضمن أفضل خمس جامعات على مستوى مصر وأفريقيا، وفقًا للتصنيف الإندونيسي للجامعات الخضراء الصديقة للبيئة UI GreenMetric لعام 2025.

وحققت الجامعة الترتيب الثالث محليًا وإفريقيًا، كما صُنفت ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا، لتحتل المرتبة 263 من بين 1,745 جامعة حول العالم في 95 دولة، بزيادة 268 جامعة و10 دول عن العام الماضي.

وأشار "الجيزاوي" إلى أن تصنيف جرين متريك يعد أحد أهم التصنيفات الدولية التي تقيس مدى التزام الجامعات بالمشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة، ويعمل على ترتيب الجامعات وفق عمليات التنمية المستدامة ومدى التزامها بمعايير البيئة النظيفة.

وأضافت الدكتورة جيهان عبدالهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة حافظت على ترتيبها محليًا بالمركز الأول في معيار الطاقة وتغير المناخ، كما جاءت بالمركز الأول محليًا في معيار المياه.

وأوضحت الدكتورة جيهان عبدالهادي أن التصنيف يشمل ستة معايير رئيسية تتعلق بالتنمية المستدامة، هي: البنية التحتية والمباني الذكية، والطاقة وتغير المناخ، وتدوير النفايات، والمياه، والنقل، والاستعدادات التعليمية والبحثية.

ويذكر أن 38 جامعة مصرية، حكومية وخاصة، ظهرت في هذا الإصدار لتصنيف الجامعات الخضراء، بزيادة جامعتين عن الإصدار السابق.