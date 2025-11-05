كتب- عمري صبري:

نظمت جامعة القاهرة الأهلية، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، المكلف بأعمال رئيس الجامعة، ندوة بعنوان "الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: فرص وتحديات" لطلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.

حضر الندوة الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة للشؤون الأكاديمية، ومن المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات الدكتورة داليا الحسامي مدير الإدارة التنفيذية لتنمية الأمن السيبراني، والأستاذ محمد والي مدير إدارة تنمية كوادر الأمن السيبراني، والمهندس إسلام مصطفى، والمهندس محمد صلاح، والدكتور محمد حطبة من المعهد القومي للاتصالات، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن الندوة تضمنت محاضرات علمية متخصصة تناولت مفهوم الأمن السيبراني وأبرز تطبيقاته وعلاقته بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب عروض تعريفية بفرص التدريب والتوظيف في مجالات الأمن السيبراني محليًا ودوليًا، لافتًا إلى تنظيم مسابقات طلابية في البرمجة والذكاء الاصطناعي بهدف تحفيز الابتكار وتنمية مهارات الطلاب العملية في التعامل مع التحديات التقنية الحديثة.

وأكد عبد الصادق أن جامعة القاهرة الأهلية تواصل تنفيذ استراتيجيتها نحو تأهيل خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي من خلال دمج المعرفة النظرية بالتطبيقات العملية الحديثة، مشيرًا إلى أن الأمن السيبراني أصبح أحد ركائز الأمن القومي وأحد أهم مجالات المستقبل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ومؤكدًا حرص الجامعة على تمكين الطلاب من مهارات المستقبل، وفي مقدمتها مهارات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يعزز دورهم في حماية البنية الرقمية للدولة ودعم التنمية التكنولوجية المستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد العطار أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار جهود الجامعة لتعزيز الوعي التقني والأمني بين طلابها في ضوء الثورة الرقمية التي يشهدها العالم، والتي تتطلب إعداد جيل قادر على الفهم والتعامل المسؤول مع التقنيات الحديثة، مضيفًا أن الندوة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تنفذها الجامعة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختصة لتعميق ثقافة الأمن الرقمي وترسيخ مفهوم الوعي السيبراني كجزء من منظومة بناء الإنسان المصري القادر على حماية وطنه معرفيًا وتقنيًا.

