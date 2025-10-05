إنجاز بحثي بجامعة القاهرة يكشف طفرات جينية لسرطان القولون

كتب - عمر صبري:

أعلنت كلية الطب جامعة القاهرة قبول بحث جديد للدكتورة نعمت قاسم، استشاري وأستاذ المناعة والبيولوجيا الجزيئية بقسم علاج الأورام والطب النووي، كباحث رئيسي للنشر في مجلة Journal of Genetic Engineering and Biotechnology ذات معامل تأثير 3.6 (Q2).

البحث جاء بعنوان: Identifying actionable genetic mutations and microsatellite instability in liquid biopsy of colorectal cancer، وتناول دراسة التحورات الجينية لمرضى سرطان القولون والمستقيم المصريين باستخدام تقنية حديثة للكشف عنها في عينات دم المرضى التي تحتوي على الحمض النووي السرطاني.

أكدت الدكتورة نعمت قاسم في مستهل حديثها اعتزازها وتقديرها لروح الأخ والصديق الراحل الدكتور عبد الرحمن ذكري، والذي كان آنذاك نائبًا رئيس جامعة القاهرة لشؤون البحث العلمي، وهو الذي وافق على المنحة البحثية التي أُنجز هذا العمل بفضلها، وذلك بالتعاون مع وحدة الوقاية البيولوجية بالقوات المسلحة ممثلة في الدكتور محمد سعداوي، بمشاركة زملاء من قسم الميكروبيولوجي والباراسيتولوجي على رأسهم الأستاذة الدكتورة مها جعفر.

كشفت الدراسة أن ٣٧.٥٪ من المرضى كانوا يحملون الميكروب الحلزوني المعوي (H.pylori)، كما تم رصد أكثر الجينات المتحورة لدى هؤلاء المرضى ومنها: TP53, PI3KCA, KDR, KIT, APC, FGFR3 & MET، إلى جانب نسب مختلفة لعدم الاستقرار الميكروساتيلي MSI-LO (57.1%) و MSI-HI (42.9%)ـ وهذا التحليل المتقدم للطفرات الجينية يساهم بشكل كبير فى إنجاح العلاج الموجه الحديث لمرضى سرطان القولون ويعلى من نسب الشفاء وخاصة قبل انتشار المرض.

أما الدور الأساسي فقد تحقق من خلال قسم علاج الأورام بكلية طب قصر العيني تحت إشراف الدكتور محمد عبد الله، رئيس القسم، حيث ساهم في الدراسة المعملية الدكتورة هبة الله أحمد، وفي الدراسة الإكلينيكية الدكتورة رباب أحمد، ويأتي هذا الإنجاز في إطار رؤية ذكية وريادة علمية من جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، وبما يعكس مكانة كلية طب قصر العيني كمنارة للتقدم العلمي والطبي، حيث تتواصل الإنجازات النوعية بفضل دعم القيادة الجامعية والكلية، وتعاون باحثيها، وإسهامات مرضاها الذين يمثلون المحرك الأصيل لكل جهد علمي وإنساني.

