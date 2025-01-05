التعليم العالي: غلق "المركز القومي للعلوم والتكنولوجيا" بالفيوم واتخاذ الإجراءات القانونية

كتب- عمر صبري

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بإغلاق المنشأة غير المرخصة المسماة "المركز القومي للعلوم والتكنولوجيا" بمحافظة الفيوم. الكيان الوهمي كان يقع في برج أم النور بشارع دار الرماد الجديد، خلف فيلا المحافظ، وكان يروج لنظام تدريسي غير معتمد يخالف المواعيد الرسمية للمعاهد، عبر تقديم نظام التدريس اليومي بدلًا من النظام الأساسي (يومان أسبوعيًا) في تخصصات مثل التمريض، الصحافة، المساحة، اللغات، رياض الأطفال، التسويق، التحاليل الطبية، والإسعافات الأولية.

وجه الوزير بمخاطبة كافة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار الغلق الإداري، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات قضائية ضد الكيان حال معاودة نشاطه. وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لمثل هذه الكيانات، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود في الفترة المقبلة لضمان عدم التلاعب بمصالح الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح التقرير المُقدم من الدكتور جودة محمد غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في مواجهة الكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير.

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل باستمرار وترفع تقارير دورية للوزير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأضاف أن التنسيق مع وزارة العدل أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية لتكثيف الحملات في الفترة المقبلة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي وضمان عدالة الفرص التعليمية. وتم إعداد قوائم بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي، إلى جانب قوائم سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، يتم تحديثها ونشرها على الموقع الرسمي للوزارة وصفحات التواصل الاجتماعي والمجلس الأعلى للجامعات، لحماية الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع في فخ هذه الكيانات.

ودعت الوزارة الجميع للتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية عبر الموقع الرسمي للوزارة أو صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

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