قرارات مهمة لمجلس جامعة القاهرة 30 يناير 2025

كتب- عمر صبري:

عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة العديد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية والخدمية.

في بداية الاجتماع، هنأ رئيس الجامعة منسوبي الجامعة بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الأول، مشيدًا بالأداء المتميز خلال فترة الامتحانات التي شهدت هدوءًا كبيرًا، مؤكدًا على ضرورة سرعة الانتهاء من تصحيح الامتحانات والإعلان عن النتائج تباعًا.

دعم المبادرات المجتمعية

أكد الدكتور عبد الصادق، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية الشاملة والمشاركة في المبادرات الرئاسية لدعم المناطق الأكثر احتياجًا، ضمن المسؤولية المجتمعية للجامعة.

كما استعرض زيارة الجامعة لمعبر رفح الحدودي لدعم أهالي فلسطين، مشيرًا إلى رفع الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة لاستقبال الجرحي والمصابين.

منح دراسية ودعم الطلاب

أكد المجلس، دعم الجامعة لطلاب المنح الدراسية وتحمل كافة المصروفات الدراسية والإقامة في المدن الجامعية، بالإضافة إلى دعم الطلاب في مواجهة التحديات المستقبلية.

كما تم دعم طالبة بكلية التمريض بمبلغ 700 ألف جنيه لتغطية تكاليف عملية زراعة كبد، ودعم طالب آخر تعرض لحادث سير.

التوسع في الفروع والابتكار

استعرض المجلس التوسع في إنشاء فروع لجامعة القاهرة في إمارة عجمان بالإمارات ودول عربية أخرى، إلى جانب تأسيس "شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية".

كما تم استعراض آخر المستجدات بشأن إنشاء جامعة القاهرة الأهلية في انتظار صدور القرار الجمهوري الخاص بها.

مشروعات التعاون الدولية

وافق المجلس على عدة بروتوكولات تعاون مع مؤسسات محلية ودولية، منها:

تعاون مع هيئة قضايا الدولة.

تعاون مع الجامعة الفرنسية في مصر.

مذكرة تفاهم مع جامعة إيراسموس روتردام في هولندا.

اتفاقيات مع عدة جامعات ومستشفيات عالمية لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي.

تطوير خدمات التأمين الطبي والتعليم

استعرض المجلس نتائج استبيان حول مستوى رضا المجتمع الجامعي عن خدمات التأمين الطبي، حيث أظهرت النتائج رضا 73.9% من المشاركين.

كما تم مناقشة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية والبحثية.

دعم مشاريع التنمية المستدامة

تم أيضًا اعتماد تخصيص مبلغ 500 ألف جنيه لدعم شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، بهدف تعزيز سمعة الجامعة.

كما قرر المجلس تنظيم فعاليات سنوية لجامعة القاهرة لدعم ريادة الأعمال وابتكار الشركات الناشئة من قبل الطلاب والخريجين.

التعاون المحلي والدولي في الرعاية الصحية

وافق المجلس على زيادة اشتراكات صندوق الرعاية الطبية بنسبة 50% لتلبية احتياجاته المالية، كما تم تخصيص مبلغ 2 مليون جنيه لصيانة غرف لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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