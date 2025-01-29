مدتها 24 ساعة وتقبل أي تخصص.. ماذا نعرف عن دبلومة الخزف الفني بحلوان؟

كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عن دبلومة الخزف الفني، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.

تعد هذه الدبلومة المهنية فرصة للمتخصصين وغير المتخصصين في مجال الخزف الفني، وتهدف إلى خلق فرص عمل جديدة لمن يرغبون في تغيير مسارهم المهني، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال والعمل الحر.

وتسعى كلية الفنون التطبيقية من خلال هذه الدبلومة إلى دورها المجتمعي في تطوير مهارات جميع الفئات وتوفير فرص توظيف أفضل.

تبلغ مدة الدبلومة المهنية 24 ساعة معتمدة، مقسمة على فصلين دراسيين، بواقع 12 ساعة معتمدة لكل فصل دراسي.

ويشترط لقيد الدارس أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها من الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة.

يستمر التقديم حتى 20 فبراير 2025.

تستهدف الدبلومة تأهيل كوادر متخصصة في الخزف الفني لدعم سوق العمل، حيث تمكن الدارسين من التعامل مع المشاريع المتعلقة بالخزف سواء في العمل أو الإدارة، وتحسين كفاءة العاملين في

المشروعات المهتمة بهذا المجال. كما توفر الفرصة للراغبين في تعلم مهنة الخزف من غير المتخصصين، مما يمكنهم من العمل في مشروع صغير مع توفير الخلفية العلمية والتدريب المتقن.

وفي نهاية الدبلومة، وبعد اجتياز المدة المحددة (24 ساعة معتمدة)، يحصل المتقدم على شهادة معتمدة.