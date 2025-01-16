رئيس جامعة القاهرة يبحث التعاون مع ملحق التعليم بالإمارات

كتب- عمر صبري:

بحث الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، خلال استقباله بمكتبه، الشيخ عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات العربية بالقاهرة، وعبد الباسط المرزوقي، نائب رئيس البعثة الإماراتية للشئون القنصلية، والوفد المرافق لهما، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، والاطمئنان على أحوال الطلاب الإمارتيين الدارسين بجامعة القاهرة.

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، في مستهل اللقاء، إلى عمّق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والإمارات، وعلاقات التعاون القائمة بالفعل بين جامعة القاهرة والعديد من الجامعات الإماراتية، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تضع كل إمكاناتها في خدمة طلابها الدارسين بالجامعة من دولة الامارات الشقيقية، وتقدم لهم كافة التسهيلات بهدف تخريج كوادر متميزة تساهم في تحقيق التنمية داخل دولة الإمارات.

واستعرض رئيس جامعة القاهرة، خلال اللقاء، خطة الجامعة خلال الفترة القادمة في إنشاء فرع لها بإمارة عجمان تشمل العديد من التخصصات ومن بينها: الطب البشري، والعلاج الطبيعي، والآداب، وإدارة الأعمال، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والإعلام الرقمي.

من جانبه، عبر الشيخ د. عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات العربية بالقاهرة، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة العريقة ذات السمعة الأكاديمية المتميزة، معربًا عن رغبته في توسيع أطر التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعات الإماراتية يما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأشاد الشيخ عمار المعلا، بجهود إدارة جامعة القاهرة في رعاية الطلاب الإماراتيين وتذليل العقبات أمامهم، مؤكدًا حرصه على استمرارية التعاون بما يخدم مصلحة الطلاب الدارسين بجامعة القاهرة، موجهًا الدعوة للدكتور محمد سامي عبد الصادق لزيارة دولة الإمارات للاطلاع على الحركة التعليمية والبحثية داخل مختلف الجامعات الإماراتية.

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