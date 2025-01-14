جامعة القاهرة: تعيين وكيلين بدار العلوم و6 رؤساء مجالس أقسام بطب قصر العيني

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة عدة قرارات بتعيين قيادات أكاديمية جديدة بكليتي دار العلوم، وطب قصر العيني، شملت القرارات تعيين وكيلين جديدين للدراسات العليا والبحوث، وشئون التعليم والطلاب، و6 رؤساء جدد لمجالس أقسام بكلية الطب، شملت أقسام طب الحالات الحرجة، أمراض القلب، التشريح، الأمراض الباطنة، الأمراض المتوطنة، والطب المهني والبيئي، بالإضافة إلى تعيين مدير لمركز الجامعة للطباعة والنشر.

ووجه رئيس الجامعة، القيادات الجديدة بالعمل بروح الفريق وتطوير الآداء بكافة المواقع، والحفاظ على ما حققته الجامعة من مكتسبات، والتمسك بالقيم والتقاليد والأعراف الجامعية، والاهتمام بتطوير الجوانب الأكاديمية والبحثية، ومواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية، والمستجدات على الساحة العالمية في مختلف التخصصات العلمية.

وشدد عبدالصادق، في توجيهاته، على استثمار كل الإمكانات المادية والطاقات البشرية، بما يساهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية، ويهيئ بيئة ملائمة ومحفزة لطلاب الجامعة وباحثيها.

وشملت القرارات، التي أصدرها رئيس الجامعة، تعيين كل من: د.صفوت علي صالح محمد وكيلا للدراسات العليا والبحوث، ود.حجاج أنور عبد الكريم وكيلا لشئون التعليم والطلاب بكلية دار العلوم.

وفي كلية الطب شملت قرارات رئيس الجامعة تعيين 6 رؤساء لمجالس أقسام بالكلية، ضمت كلا من: د.طارق محمد سمير الجوهري (طب الحالات الحرجة)، ود. هشام صلاح الدين طه عبد الحليم (أمراض القلب)، ود. حنان نبيل جادالله جرجس (التشريح)، ود.أمانى عبد المقصود محمد شلقامي (الأمراض الباطنة)، ود.مها سيد حسب الله عويس (الأمراض المتوطنة)، ود.إيناس محمد فوزى فتوح (الطب المهني والبيئي)، كذلك شملت قرارات رئيس الجامعة تعيين د. محمد إبراهيم محمد خطاب قائما بأعمال مدير مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر.