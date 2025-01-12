الأربعاء.. ندوة توعوية بمستشفيات جامعة عين شمس بشأن الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

كتب- عمر صبري:

تشهد مستشفيات جامعة عين شمس عقد ندوة توعوية حول دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؛ بهدف تعريف الكادر الطبي للمستشفيات بدور اللجنة وأهدافها وصور الاتجار بالبشر.

تُعقد الندوة الأربعاء 15 يناير الجاري، بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنع الهجرة غير الشرعية، تحت رعاية الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتورة ياسين الشاذلي، وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس.

يأتي هذا الحدث لتأكيد أهمية تبادل الفكر القانوني والتعليمي، ويستهدف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس، والعاملين بمستشفيات جامعة عين شمس، وطلاب كلية الطب بجامعة عين شمس.

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