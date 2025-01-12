نتيجة مسابقة مسرح المنوعات بجامعة حلوان للفرق والطلاب

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان نتائج مسابقة مسرح المنوعات في مجال التمثيل المسرحي، التي نظمتها إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، بمشاركة 18 كلية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

تضمنت المسابقة مجالات التمثيل المسرحي، الموسيقى والكورال، المسرح الغنائي، والفنون الاستعراضية.

في مسابقة التمثيل المسرحي، فاز المركز الأول فريق كلية التجارة وإدارة الأعمال، والمركز الثاني مناصفة بين فريق كلية الآداب وفريق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والمركز الثالث فريق كلية الهندسة بالمطرية.

وفي مسابقة التمثيل المسرحي للطلاب، فاز بالمركز الأول مناصفة بين الطالب صادق نبيل من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والطالب مصطفى نعيم من كلية الحقوق، والمركز الثاني مناصفة بين الطالب أحمد رضا من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والطالب خالد عبد العزيز من كلية علوم الرياضة، والمركز الثالث مناصفة بين الطالب محمود عمر من كلية الآداب والطالب عمر شريف من كلية الهندسة بالمطرية.

أما بالنسبة للطالبات في مسابقة التمثيل المسرحي، فازت الطالبة ياسمين عبد الخالق من كلية الفنون الجميلة بالمركز الأول، والمركز الثاني مناصفة بين الطالبة هايدى بخيت من كلية الحقوق والطالبة ميرنا فؤاد من كلية الحقوق، والمركز الثالث الطالبة لينه أحمد من كلية التجارة.

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