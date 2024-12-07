أبرزها نشر العلم بـ"العربية".. 8 توصيات لمؤتمر النمذجة الجزيئية بـ"القومي للبحوث"

كتب- عمر صبري:

اختتمت فاعليات المؤتمر الدولي السادس للنمذجة الجزيئية والأطياف لهذا العام، والذي انعقد على مدار خمسة أيام من ٢ إلى ٦ ديسمبر 2024، في مدينة دهب، تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، وبرئاسة الدكتور مدحت إبراهيم، عميد معهد بحوث الفيزياء السابق، ورئيس قسم الطيف السابق بالمركز القومي للبحوث.

وشارك في تنظيم هذا المؤتمر كوكبة من الباحثين؛ على رأسهم الدكتور أسامة عثمان، رئيس قسم الطيف السابق بالمركز القومي للبحوث، والدكتورة حنان الحايس، رئيس قسم الفيزياء السابق بكلية البنات جامعة عين شمس، وعضو اللجنة الوطنية لعلم البللورات، والدكتور محمد سليم عبد العال، أستاذ الأطياف بالمركز القومي للبحوث.

وافتتح المؤتمر الدكتور عمرو عبد الغني، رئيس اللجنة الوطنية للفيزياء وعميد معهد البحوث الفيزيقية بالمركز القومي للبحوث.

وقال الدكتور مدحت إبراهيم، رئيس المؤتمر، إنه تم إلقاء 94 بحثًا و9 محاضرات عن طريق المزج بين حضور الباحثين وأيضًا باستخدام تطبيق الزووم للمشاركة عن بُعد، وتضمنت البحوث عرضًا لأحدث المستجدات والتطبيقات في مجال الأطياف الجزيئية والنمذجة الجزيئية.

ومن أهم محاور المؤتمر عرض تقنيات مبتكرة؛ لتوضيح كيفية استخدام الطرق الطيفية الحديثة في التعرف على المواد الذكية وتطبيقاتها المختلفة، بالإضافة إلى الأطياف الفلكية التي يمكن من خلالها معرفة أسرار المادة والكون على السواء.

وتم توزيع عشر جوائز تحت مسمى جوائز "الساينس كافيه"، وقدمتها الجمعية الدولية للمرأة المسلمة في العلوم.

وخرج المؤتمر بـ8 توصيات؛ هي:

- ضرورة تنظيم ورش عمل على هامش المؤتمر في موضوعات متخصصة وإمكانية الاستعانة بخبراء من الداخل والخارج في التدريب.

- الاهتمام بورش عمل الكتابة العلمية وكيفية كتابة وإعداد المشروعات البحثية.

- تشجيع الباحثين الشباب على المشاركة في المشروعات الدولية التي توفر فرص صقل مهارات لشباب الباحثين.

- الاستقرار على موعد ثابت للمؤتمر، على أن يكون شهر سبتمبر على غرار الدورات السابقة.

- الاهتمام بنشر الوعي والثقافة العلمية مع ضرورة أن يتم ذلك باللغة العربية، حتى يتسنى لغير المتخصصين معرفة ذلك.

- ضرورة تضافر الجهود لوجود مركز تميز في الأطياف الدقيقة؛ يتم فيه الدمج بين الطرق المعملية الحديثة والنمذجة للتطبيقات الحديثة، سواء في علوم المواد أو العلوم الطبية والحيوية.

- طالب المشاركون بأن يكون للمؤتمر كل عام موضوع أو تطبيق محدد، بحيث يتم تناول الموضوع من جوانبه المختلفة خلال المؤتمر.

- اقترح المشاركون أن تكون الدورة القادمة للمؤتمر تحت عنوان "تطبيقات النمذجة الجزيئية والأطياف في مجال حماية البيئة"، ويمكن أن يكون في منطقة بيئية متميزة؛ مثل واحة سيوة.

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