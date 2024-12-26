المركز القومي للبحوث يحصل على 32 براءة اختراع عام 2024

كتب- عمر صبري:

أعلن المركز القومي للبحوث حصوله على 32 براءة اختراع ممنوحة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في عام 2024 والذي يعد أعلى عددًا من البراءات يحصل عليها المركز في عام واحد منذ نشأته، وبذلك يبلغ إجمالي أعداد براءات الاختراع الممنوحة للمركز في آخر 5 سنوات أكثر من 125 براءة.

وتصدر معهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية، يليه معهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجدة، ومعهد بحوث الصناعات الكيماوية، ومعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، ثم معهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية.

كانت أبرز البراءات الممنوحة طريقة لتصنيع فحم منشط في صورة النانو من قشر الأرز، ووحدة لعملية الكربنة، وجهاز كبسلة للمواد النشطة المحملة على بوليمرات طبيعية، والجيل الهوائي المبنية على بوليمر طبيعي كوسيلة فعالة لمعالجة المياه وطريقة تحضيرها، ومحطة مدمجة لمعالجة مخلفات الصرف الصناعي بواسطة تكنولوجيا التخثير مع الأكسده الكهروكيميائية، وتحضير أغشية تناضح أمامي عالية الكفاءة لتحلية المياه، وطريقة لرصد ملوثات الهواء في الأماكن المغلقة.

يأتي هذا في إطار سياسة المركز القومي للبحوث لتشجيع العلماء على بذل كل الجهد للنهوض بالبحث العلمي.

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