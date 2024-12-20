الثلاثاء.. جامعة عين شمس تستضيف المفتي في ندوة حوارية حول التطرف وأثره على المجتمع

كتب- عمر صبري:

تنظم جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة حوارية مع فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية تحت عنوان " التطرف وأثره على المجتمع "

تأتي الندوة من تنظيم قطاع التعليم والطلاب -اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة وذلك الثلاثاء المقبل.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية والدينية مما يسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

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