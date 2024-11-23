تفاصيل ورابط التقديم لـ 400 منحة دكتوراه في هونج كونج 2025-2026
كتب- عمر صبري:
أعلن مكتب رعاية المبعوثين في جامعة عين شمس، أن مجلس المنح البحثية بهونج كونج أرسل تفاصيل 400 منحة لدراسة الدكتوراه في الجامعات المختلفة بهونج كونج للعام الدراسي 2025/2026 ولمدة 3 سنوات.
ويمكن الاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بهذه المنح، من خلال مراجعة الموقع الإلكتروني لجامعة عين شمس، من هنا.
اقرأ أيضًا:
ما أقل سعر لبرامج الحج السياحي 2025؟
اضطراب الملاحة وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
ملاك العقارات القديمة: حكم الدستورية أكد مظلومية الملاك.. وهذه مطالبنا من القانون الجديد
فيديو قد يعجبك: