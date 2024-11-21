رئيس جامعة حلوان يزور هندسة المطرية ويصدر عددًا من التوجيهات

كتب- عمر صبري:



أجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، زيارة تفقدية لكلية هندسة المطرية، وكان في استقباله الدكتور عمرو عبد الهادي، عميد الكلية.



رئيس جامعة حلوان يزور هندسة المطرية



بدأت الزيارة بجولة شاملة في معامل وورش الكلية التي تشهد أعمال تطوير شاملة. تفقد رئيس الجامعة ورش الخراطة والأبحاث والنجارة، كما زار معامل التربينات وخواص المواد، حيث استمع إلى شرح مفصل عن التحديثات والإمكانيات الجديدة في هذه المجالات.



وأشاد الدكتور قنديل بـ مختبر الهندسة الرقمية الذي يحتوي على أحدث التقنيات التكنولوجية مثل ماكينة CNC والطابعات ثنائية وثلاثية الأبعاد، كما اطلع على نماذج الأعمال التي أنجزها الطلاب باستخدام هذه التقنيات المتطورة.

كما تفقد "قنديل"، إنجازات الفرق الطلابية في الكلية، وأبدى إعجابه بالمشروعات المبتكرة مثل:

- فريق "إنجاد" الذي فاز بالميداليات الذهبية في المعارض الدولية.

- فريق "GoGreen" الذي قدم مشروع روبوت تنظيف المسطحات المائية.

- مشروع السيارة الكهربائية "زمرده" التي فازت بالمركز الأول في رالي السيارات الكهربائية.

- المشروع المعماري المقاوم للزلازل الذي حقق مراكز متقدمة في المسابقات الهندسية.

وفي ختام الزيارة، حضر الدكتور "قنديل"، مجلس الكلية، حيث أكد أهمية الوقوف على التحديات والفرص التي تواجه الكلية، مع الاستماع المباشر للمقترحات التي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي.

وأعرب رئيس الجامعة عن دعم إدارة الجامعة للابتكار، مشددًا على تشجيع الطاقات الشابة ورعاية المشروعات الإبداعية التي تساهم في تعزيز قدرات الطلاب وتؤهلهم بشكل أفضل لسوق العمل المستقبلية.



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