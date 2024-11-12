أستاذة بجامعة عين شمس تفوز بجائزة عالمية في التعافي من السكتة الدماغية

كتب - عمر صبري:

حصلت الدكتورة نيفين النحاس، أستاذة طب المخ والأعصاب ورئيسة مختبر تعديل نشاط المخ، ورئيسة قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي بجامعة عين شمس، ومديرة وحدة السكتة الدماغية السابقة، على جائزة منظمة السكتة الدماغية العالمية للتعافي من السكتة الدماغية "World Stroke Organization Barbro Johansson Award in Stroke Recovery".

تُمنح هذه الجائزة سنويًا ضمن فعاليات مؤتمر المنظمة للأفراد الذين حققوا إسهامات متميزة في مجال التعافي من السكتة الدماغية، ولأول مرة يتم منحها هذا العام لطبيب من العالم الثالث.

أُشيد في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بتقدير اللجنة المانحة للجائزة للجهود المبذولة من قِبَل الدكتورة النحاس، خاصة في ظل محدودية الإمكانات المتاحة في الدول النامية. كما ألقت محاضرة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تقديرًا لجهودها في هذا المجال.

من الجدير بالذكر أن الدكتورة نيفين النحاس تُعد من أبرز المتخصصين في التأهيل العصبي واضطرابات المشي والتحفيز غير الجراحي للدماغ. وتتميز بمساهماتها العلمية من خلال العديد من المنشورات حول السكتة الدماغية وتعديل نشاط المخ، فضلًا عن عضويتها في مجموعة الخبراء المخصصة لليونسكو لأخلاقيات تكنولوجيا الأعصاب، وكونها عضوًا في هيئة تحرير المجلة الأوروبية لعلم الأعصاب، بالإضافة إلى قيادتها للمنتدى النمساوي المصري للتأهيل العصبي (AEDES) وتنسيق قاعدة البيانات العالمية للسكتة الدماغية في مصر، مما يعزز مكانتها كباحثة رائدة في مشاريع بحثية دولية تهدف إلى تطوير علاجات مبتكرة لتحسين جودة حياة مرضى السكتة الدماغية.

كما تم تكريم ذكرى الدكتور الراحل هاني عارف، رئيس قسم طب المخ والأعصاب السابق بكلية الطب جامعة عين شمس، وسكرتير عام الجمعية المصرية لأمراض المخ والأعصاب، تقديرًا لإسهاماته الرائدة على المستويين المحلي والدولي في مجال السكتة الدماغية.