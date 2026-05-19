أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة امتحان الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان العملي للفصل الدراسي الثاني في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وذلك عبر منصة «QUREO» للحصول على شهادة البرمجة الدولية.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار حرصها على مواكبة التطور التكنولوجي وتنمية مهارات الطلاب الرقمية، من خلال إدخال مواد حديثة تتوافق مع متطلبات سوق العمل والتغيرات العالمية.

وحددت الوزارة مواعيد عقد الامتحانات وفقًا للمحافظات، حيث يؤدي طلاب محافظات الجيزة والشرقية والإسكندرية والبحيرة وسوهاج والمنيا وبني سويف وقنا والأقصر والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وجنوب سيناء الامتحان يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026.

كما يؤدي طلاب محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم وأسيوط ودمياط وشمال سيناء والبحر الأحمر والسويس ومطروح والوادي الجديد الامتحان يوم الأربعاء 3 يونيو 2026.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم موافاة كل مجموعة من المحافظات بكلمة السر الخاصة بيوم الامتحان لاحقًا، وفقًا للضوابط المعلنة مسبقًا.