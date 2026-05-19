إعلان

التعليم تتيح امتحان مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوي عبر منصة "كيورو" للمرة الثانية- مستند

كتب : أحمد الجندي

02:39 م 19/05/2026

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة امتحان الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان العملي للفصل الدراسي الثاني في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وذلك عبر منصة «QUREO» للحصول على شهادة البرمجة الدولية.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار حرصها على مواكبة التطور التكنولوجي وتنمية مهارات الطلاب الرقمية، من خلال إدخال مواد حديثة تتوافق مع متطلبات سوق العمل والتغيرات العالمية.

وحددت الوزارة مواعيد عقد الامتحانات وفقًا للمحافظات، حيث يؤدي طلاب محافظات الجيزة والشرقية والإسكندرية والبحيرة وسوهاج والمنيا وبني سويف وقنا والأقصر والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وجنوب سيناء الامتحان يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026.

كما يؤدي طلاب محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم وأسيوط ودمياط وشمال سيناء والبحر الأحمر والسويس ومطروح والوادي الجديد الامتحان يوم الأربعاء 3 يونيو 2026.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم موافاة كل مجموعة من المحافظات بكلمة السر الخاصة بيوم الامتحان لاحقًا، وفقًا للضوابط المعلنة مسبقًا.

1000119543

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم الذكاء الاصطناعي الصف الأول الثانوي التربية والتعليم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بدرية طلبة تعتذر لللفنان أحمد العوضي: "لم أقصد الإساءة له"
زووم

بدرية طلبة تعتذر لللفنان أحمد العوضي: "لم أقصد الإساءة له"
بعد انتقاد قبلتها مع زوجها.. آية سماحة لـ عبدالله رشدي: "الحب بيضايقه هو
زووم

بعد انتقاد قبلتها مع زوجها.. آية سماحة لـ عبدالله رشدي: "الحب بيضايقه هو
6 أيام.. المركزي يعلن إجازة عيد الأضحى للبنوك من الثلاثاء للأحد
أخبار البنوك

6 أيام.. المركزي يعلن إجازة عيد الأضحى للبنوك من الثلاثاء للأحد
ما سنّ وترتيب الحضانة في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية؟
أخبار مصر

ما سنّ وترتيب الحضانة في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية؟
الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت والأسواق ستشهد انفراجة قريبًا
أخبار مصر

الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت والأسواق ستشهد انفراجة قريبًا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان