عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً ثنائيًا مع جورجيا جولد، وزيرة المعايير المدرسية بالمملكة المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم بلندن.

وأشاد الوزير محمد عبد اللطيف بعمق العلاقات المتنامية بين مصر والمملكة المتحدة في مجال تطوير التعليم، مؤكدًا حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الاستفادة من الخبرات البريطانية الرائدة، خاصة في مجالات جودة التعليم، ومعايير المدارس، والتقييم وضمان الجودة، بما يسهم في دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية المصرية وفق أفضل الممارسات الدولية.



واستعرض وزير التربية والتعليم جهود مصر الحالية في تطوير منظومة المعايير وآليات المتابعة وتحسين جودة المدارس، مشيرًا إلى التعاون القائم بالفعل مع مؤسسة Estyn في مجالات المعايير وعمليات التقييم وضبط الجودة، والذي يعكس الشراكة المتنامية بين البلدين في دعم جودة التعليم وتحسين نواتج التعلم.

وقد شهد اللقاء مناقشات موسعة حول ملف الحضور المدرسي، حيث أعربت الوزيرة البريطانية عن اهتمامها وإشادتها بالنجاح الكبير الذي حققته مصر في رفع نسب معدلات حضور الطلاب، والتي ارتفعت من نحو 15% إلى 87% خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكدة أن انتظام الطلاب داخل المدارس يمثل أحد الأسس الرئيسية لتحقيق إصلاح تعليمي فعّال وتحسين جودة التعلم.

وخلال اللقاء، تبادل الجانبان الرؤى حول أهمية أنظمة التقييم الفعالة في دعم بيئات تعليمية أكثر كفاءة وتحسين نواتج التعلم لدى الطلاب.

وتناول اللقاء أيضًا سبل تعزيز التعاون في مجالات جودة التعليم، ومعايير المدارس، وأنظمة المتابعة والتقييم، إلى جانب بحث فرص التعاون المستقبلي مع هيئة Ofsted البريطانية، والاستفادة من الخبرة البريطانية الممتدة في مجالات التفتيش المدرسي وضمان الجودة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على الالتزام المشترك بتعزيز التعاون لدعم التميز التعليمي، في ظل الفرص الواعدة لتعميق التعاون المصري البريطاني في مجالات تطوير جودة التعليم، والمعايير التعليمية، وتحسين نواتج التعلم لدى الطلاب.

وقد حضر اللقاء مارك هوارد مدير عام المجلس الثقافي البريطاني في مصر، والأستاذة أميرة عواد منسق العلاقات الدولية بوزارة التربية والتعليم، و هالة أحمد، رئيسة قسم اللغة الإنجليزية والتعليم المدرسي بالمجلس الثقافي البريطاني.