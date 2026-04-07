الطقس السيئ.. "التعليم" ترد على شائعات تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس

كتب : أحمد العش

06:00 ص 07/04/2026

وزارة التربية والتعليم

ارتفعت معدلات البحث والتساؤل خلال الساعات الماضية بين أولياء الأمور والطلاب حول إمكانية تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، في ظل التقلبات الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة، ومع انتشار العديد من الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد باحتمالية تعطيل الدراسة بسبب أزمة الطقس السيئ.

التعليم تنفي إصدار قرار بتعطيل الدراسة

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه لم يصدر أي قرار بشأن تعطيل الدراسة حتى الآن، مشددة على أن قرار تعطيل الدراسة يظل من اختصاص المحافظين، وفقًا للظروف الجوية بكل محافظة، ولا توجد أي نية حالية لتأجيل الدراسة.

وشددت المصادر على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، أو أخذ أي معلومة بهذا الشأن إلا عن طريق القنوات الرسمية المعتمدة والمصادر الموثوقة فقط، بالإضافة إلى ضرورة تحري الدقة قبل تناقل أي معلومة بشأنها إثارة الرأي العام أو التأثير عليه.

وأعادت المصادر التأكيد على أن وعي المواطنين ضرورة أساسية لمواجهة التحديات والحرب الشعواء التي تتعرض لها البلاد والتي من ضمنها ماكينة الشائعات التي لا تتوقف بغرض النيل من مؤسسات الدولة والتاثير على الرأي العام.

توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في سياق متصل، من خلال متابعة صور الأقمار الصناعية، عن استمرار تدفق السحب الممطرة على مناطق من (مطروح - السلوم)، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتوقعت الهيئة أن يسود غدًا الثلاثاء 7 أبريل 2026 طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس باردًا ليلًا.

الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات
أخبار مصر

الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات
