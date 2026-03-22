مواصفات امتحانات مادة الرياضيات البحتة للثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

01:36 م 22/03/2026 تعديل في 02:03 م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحانات مادة الرياضيات البحتة للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2025/2026.

محتوى امتحان الرياضيات البحتة 2026

وأوضحت الوزارة، أنه يتكون امتحان الرياضيات البحتة من 20 سؤالًا، ويشتمل على سؤالين مقاليين بقيمة 4 درجات إجمالًا (درجتان لكل سؤال).

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن الأسئلة المقالية تمنح الطالب فرصة الحصول على درجات عن كل خطوة صحيحة يسجلها في كراسة الإجابة، حتى لو لم يصل إلى الحل النهائي، مشيرة إلى أن معظم التظلمات التي حصلت على درجات إضافية في العام الماضي كانت نتيجة الأخطاء في التصحيح بالأسئلة المقالية.

توزيع الدرجات على أسئلة الامتحان

كشفت الوزارة عن طريقة توزيع الدرجات كالتالي 10 أسئلة بدرجة واحدة لكل سؤال: 10 درجات، و 8 أسئلة بدرجتين لكل سؤال: 16 درجة، والسؤالان المقاليان: 4 درجات

وبذلك يصل إجمالي درجات مادة الرياضيات البحتة إلى 30 درجة، فيما تصل مادة الرياضيات التطبيقية إلى نفس الدرجة بنفس عدد الأسئلة.

وزارة التربية والتعليم مادة الرياضيات البحتة الثانوية العامة 2026 مواصفات الامتحانات

