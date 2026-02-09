أعرب عدد من أولياء أمور طلاب الشهادات الدولية (IGCSE – American Diploma – وغيرها) عن تضررهم من قرار وزارة التربية والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ كمقررات إجبارية، وتخصيص 20% منهما ضمن المجموع الكلي المؤهل للالتحاق بالكليات الجامعية، مؤكدين على أن القرار يتعارض مع الشراكات والقرارات السابقة التي التحقت بموجبها أبناؤهم بالمدارس الدولية منذ الصغر، حيث لم تُحتسب هذه المواد ضمن المجموع الأساسي سابقًا.

وأشار أولياء الأمور إلى أن القرار يهدد مستقبل آلاف الطلاب، إذ يفرض عليهم أعباء نفسية ومادية إضافية، كما يُلزمهم بدراسة مواد إضافية على الرغم من أن طلاب الشهادات المعادلة في السعودية والإمارات معفيون من هذا القرار، مطالبين بالمساواة بين الطلاب المصريين الدارسين بالخارج وطلاب الشهادات الدولية داخل مصر.

وأكد أولياء الأمور أنه لا مانع من تطبيق القرار على الدفعات الجديدة الراغبة في الالتحاق بالمدارس الدولية، بعد تعديل اللوائح، ليتيح لولي الأمر حرية اختيار المسار التعليمي منذ المرحلة الابتدائية، محذرين من أن تطبيق القرار على طلاب الثانوية يفقد الأسرة حقها في اختيار النظام المناسب لأبنائها، ويؤدي إلى ضرر في تحديد مستقبل جيل كامل.

وأوضح أولياء الأمور أن المجلس الأعلى للجامعات قد حدد اشتراطات قبول شهادات IGCSE والدبلومة الأمريكية بوضوح، دون اشتراط مادتي العربي والتاريخ ضمن المواد الأساسية المؤهلة لدخول الجامعات المصرية، موضحين أن طلاب الشهادات الدولية ملزمون الآن بدراسة عدد أكبر من المواد مقارنة بزملائهم في الثانوية العامة والبكالوريا، حيث يدرس طلاب الشهادة البريطانية 8 مواد أساسية، بالإضافة إلى مادتين للمستوى المتقدم، بينما يدرس طلاب الثانوية العامة 5 مواد أساسية فقط، وطلاب البكالوريا 6 مواد، ليصبح الإجمالي بعد القرار 10 مواد للطلاب المتقدمين للكليات النظرية و12 مادة للكليات العملية.

أوضح أولياء الأمور أن القرار سيؤثر سلبًا على طلاب الشهادة البريطانية الراغبين بالالتحاق بكلية الطب، نظرًا لضرورة تحقيق 95% في المجموع وفقًا لمجلس الجامعات لطلاب الشهادات المعادلة، ما يصعب حصول الطلاب على الدرجات النهائية في مواد الهوية مثل اللغة العربية والتاريخ، وبالتالي قد يحرمهم من اختيار الكلية العملية وفق ميولهم ورغباتهم.

وأشار أولياء الأمور إلى أن القرار يلزم الطلاب بالسفر لإجراء امتحانات مواد الهوية في مصر بالتزامن مع امتحانات المواد الدولية وفق توقيت كل دولة، مما يترتب عليه أعباء مادية ونفسية إضافية على الطلاب وأولياء الأمور.

كما أكدوا أن طلاب الدبلومة الأمريكية يُطلب منهم دراسة 8 مواد لمجموع GPA بنسبة 40% من المجموع الكلي، إضافة إلى امتحانات ACT/SAT/EST بنسبة 40% أخرى، ومع فرض مواد الهوية تصبح إجمالي المواد 12 مادة، ما يزيد العبء عليهم ويُلغي البونص الخاص باحتساب الدرجات في الكليات الخاصة والعلمية وفق قرار 148.

