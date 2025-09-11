"التعليم" تعلن جدول فترات رياض الأطفال للعام الدراسي 2025/2026

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد الجدول الزمني للفترات الدراسية المخصصة لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

يأتي ذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لانطلاق الدراسة المقرر بدؤها في 20 سبتمبر المقبل.

توزيع الفترات الدراسية

- اللغة العربية: 5 فترات

- الرياضيات: 3.5 فترة

- متعدد التخصصات: 2.5 فترة

- اللغة الإنجليزية: 3 فترات

- التربية الدينية: فترة واحدة

وأكدت الوزارة، أنه يُسمح بإجراء بعض التعديلات أو تبادل الفترات بين المواد، على ألا يؤثر ذلك على النسب المقررة لكل مادة، مع ضرورة الحصول على موافقة الموجّه المختص قبل اعتماد أي تغيير.

