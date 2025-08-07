وكيل تعليم الجيزة يتابع سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

كتب- أحمد الجندي:

واصل سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، متابعته الدقيقة لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، لليوم الثاني على التوالي.

وقام وكيل الوزارة بمتابعة أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام، بحضور ريحاب عريق، وكيل المديرية، وعدد من أعضاء غرفة العمليات، حيث تم التأكيد على الجاهزية الكاملة لمتابعة سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة، والتدخل الفوري لحل أية مشكلات قد تطرأ خلال اللجان.

وأكد سعيد عطية على متابعته المبكرة لتسليم وتسلم أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي تم توزيعها من المطبعة السرية إلى جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، منذ ساعات الصباح الأولى، لضمان الانضباط والدقة في الإجراءات.

كما تابع عطية غرف عمليات الإدارات التعليمية عبر الاتصال المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية، مشددًا على أهمية توفير بيئة آمنة وهادئة داخل اللجان، بما يضمن للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، مع اتخاذ الإجراءات الصارمة لمكافحة الغش، ومنع دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان انضباط العمل وسرعة التعامل مع أي طارئ.

