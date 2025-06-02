بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن مادة الجيولوجيا

كتب- أحمد الجندي:

أثارت إضافة مادة الجيولوجيا التي كانت تُدرَّس سابقًا باللغة العربية إلى مناهج مادة الأحياء (البيولوجي) التي تُدرَّس باللغة الإنجليزية، حالة من الجدل بين أولياء الأمور.

وجاءت أبرز التساؤلات حول اللغة التي سيتم بها عقد الامتحان، وهل ستكون العربية أم الإنجليزية؟

وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحان سيُعقد باللغتين، ما يمنح الطلاب حرية اختيار اللغة التي يفضلون استخدامها في الإجابة، سواء كانت العربية أو الإنجليزية.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن ورقة الامتحان ستتضمن النصوص والأسئلة باللغتين معًا، ليكون أمام الطالب خيار الإجابة باللغة التي تناسبه.

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