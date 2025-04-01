آخر موعد لتسليم استمارات الثانوية العامة منازل 2025

كتب- أحمد الجندي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيهًا عاجلًا لطلاب الثانوية العامة 2025 بنظام المنازل، بضرورة الإسراع في تسليم الاستمارات الإلكترونية الخاصة بالتقدم للامتحانات، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأكدت الوزارة، على أن الخميس 3 أبريل 2025 هو الموعد النهائي لتقديم استمارات الثانوية العامة 2025 للجنة النظام والمراقبة، مشددة على أن أي طالب يتخلف عن هذا الموعد لن تُقبل استمارته تحت أي ظرف.

ودعت وزارة التربية والتعليم، جميع الطلاب إلى الالتزام بالمواعيد المحددة، تجنبًا لأي مشكلات قد تعوق تقدمهم لأداء الامتحانات.

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